Seleção polonesa de vôlei treina em MG para dois amistosos contra o Cruzeiro

São Paulo , SP

Realizando as últimas preparações para os Jogos Olímpicos, a seleção masculina de vôlei da Polônia, uma das consideradas favoritas, irá jogar duas partidas amistosas contra os atuais campeões brasileiros e mundiais, o Sada Cruzeiro.

Em Belo Horizonte desde segunda-feira, os poloneses comandados pelo francês Stéphane Antiga treinaram nesta quarta nas instalações do clube mineiro. A primeira partida será nesta sexta-feira, com o segundo embate marcado para a próxima terça.

Na quinta colocação da última Liga Mundial, quando o Brasil foi vice-campeão, a Polônia procura melhorar seu desempenho recente para chegar forte nos Jogos Olímpicos. Em Londres 2012, os poloneses chegaram como campeões do mundo, mas caíram para os medalhistas de ouro da Rússia ainda nas quartas de final.

A caminhada dos europeus no grupo B dos Jogos Olímpicos irá começar no dia 7 de agosto, contra o Egito, no Maracanãzinho. Na sequência, a Polônia irá enfrentar o Irã (dia 9), Argentina (11), Rússia (13) e Cuba (15).