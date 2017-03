São Paulo anuncia que Prevent Senior não renovará patrocínio

Em nota de esclarecimento, o São Paulo anunciou que a Prevent Senior não irá renovar o contrato de patrocínio máster com o clube. A partida contra o ABC, nesta quarta-feira, válida pela Copa do Brasil, será a última em que a marca da empresa de serviços médicos estampará o peito e as costas do uniforme tricolor.

A equipe do Morumbi também revelou, pela primeira, os valores do contrato com a companhia de assistência médica. O montante pago foi de R$ 16 milhões por um ano, valor diferente do que foi especulado na época da assinatura do contrato.

O time paulista informou que já está procurando um patrocinador para substituir a Prevent Senior e ainda declarou que a única propriedade disponível no uniforme era a que a empresa de serviços médicos ocupava.

Com o valor investido pela Prevent, o São Paulo alcançou um montante de R$ 35 milhões em patrocínios e marketing em 2016. Um dos objetivos é chegar ao mesmo valor para a temporada de 2017. O Tricolor revela que mais três parceiros – Poty, Urbano e Banco Intermedium –, que não estavam contabilizados em 2016, se juntaram ao clube.