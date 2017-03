Tchê Tchê é cortado e Rafael Marques fará sua estreia em 2017

O Palmeiras perdeu mais um titular para o jogo desta noite, contra o Mirassol, no Estádio Palestra Itália. Por conta do desgaste das últimas partidas, e mirando a dura sequência do Verdão em abril, o volante Tchê Tchê foi cortado da relação de 21 nomes para o confronto e não ficará nem no banco de reservas.

Para a vaga do camisa 8, Eduardo Baptista optou por mandar a campo um time ainda mais ofensivo e escalou Rafael Marques pela primeira vez na temporada. Assim, o Verdão entrará em campo com Fernando Prass; Fabiano, Antônio Carlos, Edu Dracena e Egídio; Felipe Melo; Róger Guedes, Michel Bastos, Raphael Veiga e Rafael Marques; Willian.

Palmeiras e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), no estádio Palestra Itália, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O Verdão já está matematicamente classificado para as quartas de final do Estadual, e lidera o Grupo C e a classificação geral da competição com 21 pontos. Já o Mirassol é o segundo do Grupo D com 14, um a mais que o terceiro colocado Santos.

Rafael Marques ainda não entrou em campo pelo Palmeiras nesta temporada. O meia-atacante viveu seu auge no clube em 2015, quando foi titular e peça importante no time de Marcelo Oliveira campeão da Copa do Brasil. Na ocasião, fez 15 gols e deu cinco assistências em 56 partidas.

Já no ano passado, quando o Verdão se sagrou campeão brasileiro sob o comando do técnico Cuca, foram apenas cinco gols e três assistências em 35 jogos.