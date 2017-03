Próximo de voltar ao Brasil, Éverton Ribeiro entra na mira do Verdão

Craque do Brasileirão por dois anos consecutivos, Éverton Ribeiro está próximo de retornar ao futebol nacional. Segundo o agente do meia, “nunca um clube brasileiro esteve tão próximo” de anunciar a volta do jogador, e a Gazeta Esportiva apurou que o Palmeiras é o time em questão.

Inicialmente, a informação era que a cidade de São Paulo seria o destino de Éverton. Uma fonte, pouco depois, informou que o destino do meia era alviverde. A principal ligação entre o jogador e o Verdão seria o diretor de futebol, Alexandre Mattos, com quem Éverton trabalhou quando defendia o Cruzeiro. A boa relação entre Mattos e Robson Ferreira, agente do meio-campista, também facilita as tratativas.

A janela de transferências do mercado internacional fecha no dia 4 de abril. O Palmeiras, porém, pode não esperar todo esse tempo, tendo em vista que os tratos estão bem adiantados. No Al Ahli, atual time de Éverton Ribeiro, tudo está conversado para a saída o atleta.

Logo quando surgiu a informação de que Éverton Ribeiro voltaria ao Brasil, tanto Cruzeiro quando Atlético-MG foram especulados. A Raposa, pelo seu histórico com o jogador, e o Galo por ter prometido há algum tempo um grande reforço para o torcedor, embora já tenha anunciado Elias.

Minas Gerais, no entanto, não deve ser o próximo endereço de Éverton Ribeiro. Apesar da Raposa abrir as portas, existem “problemas” com o clube celeste, algo que ficou mal resolvido Á época de sua saída de Belo Horizonte. Quanto ao lado alvinegro da cidade, o meia não pretende vestir as cores do maior rival do time onde fez história, conquistando o bicampeonato nacional, em 2013 e 2014.