Atuando mais que Mina, Dracena tenta se firmar em fim de sequência

Se perguntarmos a um torcedor do Palmeiras qual é a zaga titular do Verdão neste ano, a resposta será quase unânime: Vitor Hugo e Yerry Mina. Teoricamente reserva, porém, o experiente Edu Dracena já soma mais partidas que o colombiano nesta temporada.

Em 2017, o camisa 3 já jogou oito jogos, todos como titular, sendo seis pelo Campeonato Paulista e dois pela Copa Libertadores. Já Yerry Mina, sofrendo com um problema muscular no início da temporada, além de estar suspenso na estreia do torneio sul-americano, tem cinco jogos no ano, quatro no Paulistão, e um na Libertadores.

“Não me considero titular nem reserva. No ano passado, joguei quase 30 jogos, isso não é número de um reserva. Estou procurando fazer minha parte, estou focado no meu trabalho e tento sempre fazer o meu melhor. O resto é deixar para o treinador”, afirmou o zagueiro à Gazeta Esportiva.

Além de estar atuando com frequência, Edu Dracena tem se destacado em seus jogos no Palmeiras. O zagueiro mostrou segurança ao lado do estreante Antônio Carlos, na estreia da Libertadores, contra o Atlético Tucumán-ARG, após Vitor Hugo ser expulso.A dupla será repetida nesta quarta-feira, já que Yerry Mina está na seleção colombiana para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O jogo contra o Mirassol, inclusive, será o último na sequência de três partidas de Dracena com vaga garantida como titular. O camisa 3 substituiu Vitor Hugo contra o Jorge Wilstermann, na Libertadores (pela expulsão contra o Atlético Tucumán-ARG), e São Paulo e Santos, pelo Campeonato Paulista, por conta da suspensão pela cotovelada no corintiano Pablo, no último Derby.

Palmeiras e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), no estádio Palestra Itália, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O Verdão já está matematicamente classificado para as quartas de final do Estadual, e lidera o Grupo C e a classificação geral da competição com 21 pontos. Já o Mirassol é o segundo do Grupo D com 14, um a mais que o terceiro colocado Santos.