Árbitro que apitou Barça x PSG não será punido pela Uefa

Apontado por muitos como o principal responsável pela eliminação do Paris Saint-Germain da Liga dos Campeões, o árbitro Deniz Aytekin não será suspenso pela Uefa. Nesta quarta-feira, durante um congresso realizado em Estoril, em Portugal, a entidade que regula o futebol europeu se opôs à possibilidade de o alemão receber algum tipo de punição, mas indicou que ele pode ser afastado caso siga cometendo erros.

Deniz Aytekin foi motivo de muita reclamação por parte do Paris Saint-Germain por conta de sua interpretação em lances cruciais da goleada aplicada pelo Barcelona por 6 a 1 no Camp Nou. Segundo os parisienses, um pênalti a favor da equipe após a bola bater no braço de Mascherano dentro da área não foi marcado, além das penalidades inexistentes em Neymar e Suárez.

“Não suspenderemos o árbitro desta partida, não se suspende árbitros. Quando algo não vai bem, conversamos, mas não é questão de suspender. É como se suspendêssemos um jogador que perdeu um pênalti. Ele simplesmente vai para o banco se errar muitos pênaltis”, disse o presidente da Uefa, o esloveno Aleksander Ceferin.

Recentemente o Paris Saint-Germain enviou uma carta à Uefa para reclamar dos erros de arbitragem na partida válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Conforme uma fonte revelou à agência de notícias AFP, o clube expôs uma lista de dez lances em que Denyz Aytekin acabou interpretando errado e favorecendo o Barcelona.